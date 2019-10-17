Oda ve borsalardan Barış Pınarı Harekâtı’na destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’daki oda, borsa ve sendika başkanları adına yaptığı açıklamada “Türkiye’nin iş dünyasındaki bütün paydaşları olarak, işvereni, çalışanı, esnafı olarak, dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır” dedi. Avdagiç, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek Türkiye’ye destek vermeye davet ettiklerini söyledi.

Ankara’daki oda, borsa ve sendika başkanları adına ortak açıklamada bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı gerçekleştirirken uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığını belirterek, “Devletimizin aldığı kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez” dedi.

TİM heyeti sınırda

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti ise Barış Pınarı Harekâtı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa’yı ve harekâtın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale’yi ziyaret etti.

TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik ve sektör başkanlarının aralarından bulunduğu, ihracat dünyasının önemli isimlerinin katıldığı program kapsamında TİM Başkanı İsmail Gülle, Şanlıurfa Valiliği önünde açıklama yaptı. Gülle, kendileriyle iş yapan yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekâtı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye’nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız” diye konuştu. İsmail Gülle başkanlığındaki TİM heyeti, açıklama sonrası, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 4,5 yıllık YPG/PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’yi ziyaret etti.