Oda TV "sır" diyerek yayınladı... Erdoğan'ın ziyaretini bile lekelemeye kalkıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ün ardından, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Milli Görüş çizgisinden ayrılmayan Nedim Urhan’ı ziyaret etti. Erdoğan, Nedim Urhan’a yaptığı ziyaret i resmi olarak duyurmadı. Ancak resmi olarak açıklanmayan ziyaretin detayları bazı gazeteciler tarafından biliniyordu.

Bu gazetecilerden biri olan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, söz konusu ziyareti köşesine taşıdı.

Provokatif yayınlarıyla bilinen tetikçi Oda TV, kameralar karşısında olmasa da kimseden gizlenmeye çalışılmayan bu ziyareti bir “sır” olarak göstermeye çalışarak Erdoğan’ı hedef aldı.

Oda TV’nin yaptığı haberde, “Erdoğan’ın sır buluşması” ifadesi kullanıldı.

Karanlık odanın bu haberinin ardından akıllara, “Ziyaret sır olsa gazeteciler nereden biliyordu?” sorusu geldi.