  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oda TV Kabe'ye yapılan saldırıya da sahip çıktı
Gündem

Oda TV Kabe'ye yapılan saldırıya da sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin ayaklar altına alınması Türkiye genelinde büyük infiale neden olurken, tetikçi Oda TV bu skandala da destek çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:43:00 -
Oda TV Kabe'ye yapılan saldırıya da sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden gösteriler sırasında, sapkınlar üzerinde Kabe'nin resmi bulunan bir posteri yere atarak ayaklar altına aldı. Tüm Türkiye bu rezalete tepki gösterirken, 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kutsalımıza yapılan bu saldırı ülke genelinde büyük infiale neden olurken, solcular bu rezilliğe de sahip çıktı.

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın operasyonel haber sitesi Oda TV, resmin Kabe'ye değil, Şahmeran'a ait olduğu yalanıyla eylemcileri aklamaya kalkıştı.

"Boğaziçi'nde gözaltına aldıran resimde ne anlatılıyor" başlığıyla yayınlanan haberde, "Görselde Kabe olarak aktarılan görselin Anadolu’da her evde fotoğrafı olan ilk günah fikriyle özdeşleşmiş Şahmeran olduğu aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

Oda TV her ne kadar sapkınları aklamaya çalışsa da, yayınlanan görüntüler posterin üstünde Kabe'nin bulunduğunu gözler önüne seriyor.

İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”
İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”

Gündem

İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Oda TV ve benzeri zihniyetteki insanlar da ne yazık ki başka ülkelerde değil bizim ülkemizde yetişiyor, hem bizim Milli Eğitim ve Milli Kültür dediğimiz sistemle, hem de bizim oy verdiğimiz iktidarların devirlerinde.
  • Yanıtla
AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo
Dünya

AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo

ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha geldi. İtalya hükümeti, Yemen'dek..
Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum

CHP'li 3 vekilin istifasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu parti..
FETÖ’cü hainlerin eline geçmiş! Pes dedirten gelişme
Gündem

FETÖ’cü hainlerin eline geçmiş! Pes dedirten gelişme

Anayasa Mahkemesinin kararıyla 2,5 yıl kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl açılan internet ansiklopedisi Wikipedia, terör örgütü FETÖ'ye ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay