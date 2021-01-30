Oda TV Kabe'ye yapılan saldırıya da sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden gösteriler sırasında, sapkınlar üzerinde Kabe'nin resmi bulunan bir posteri yere atarak ayaklar altına aldı. Tüm Türkiye bu rezalete tepki gösterirken, 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kutsalımıza yapılan bu saldırı ülke genelinde büyük infiale neden olurken, solcular bu rezilliğe de sahip çıktı.

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın operasyonel haber sitesi Oda TV, resmin Kabe'ye değil, Şahmeran'a ait olduğu yalanıyla eylemcileri aklamaya kalkıştı.

"Boğaziçi'nde gözaltına aldıran resimde ne anlatılıyor" başlığıyla yayınlanan haberde, "Görselde Kabe olarak aktarılan görselin Anadolu’da her evde fotoğrafı olan ilk günah fikriyle özdeşleşmiş Şahmeran olduğu aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

Oda TV her ne kadar sapkınları aklamaya çalışsa da, yayınlanan görüntüler posterin üstünde Kabe'nin bulunduğunu gözler önüne seriyor.