Öcalan'la görüşme yapılıyor mu? İmralı’ya en son...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarın Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya heyet gönderdiği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın'ın da bunu "kesin bir dille" yalanladığını hatırlattı Selvi. "İmralı’ya en son kardeşi Mehmet Öcalan gitmişti. Bir; o tarihten bu yana giden olmadı. İki; Öcalan desteği seçim kazandırmaz, tam aksine kaybettirir. Öcalan’ın mektubu yerel seçimlerde zarar verdi" dedi.

Selvi, "Öcalan'la görüşme yapılıyor mu?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Ayrıca PKK şeflerinden Bese Hozat, İmralı ile yıllardır görüşme yapılamadığını, sadece Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin görüştüğünü söyledi. Biri heyet gönderildi diyor, diğeri yıllardır görüşülmediğini söylüyor.

Demirtaş o desteği Kandil’de aramalı. Kandil’deki PKK şefleri de Kılıçdaroğlu’na destek için seferber olmuş durumdalar. Murat Karayılan’dan Duran Kalkan’a, Bese Hozat’tan Cemil Bayık’a kadar terör baronları Kılıçdaroğlu için seferber olmuş durumdalar. Peki Demirtaş bunu neden yaptı? Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek olan Kürt seçmeni Kılıçdaroğlu’na yöneltmek için Öcalan üzerinden operasyon çekiyorlar."

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