Öcalan'ın oğlu açıkladı: Babam hareket yetisini kaybetti!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği ve hareket yetisini kaybettiği öğrenildi.
PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman, babasının sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı.
Konuşamıyor da!
Welat Osman Irak Kürdistan Bölgesi'nin yayın organı Basnews'e konuştu. Welat açıklamasında, babası Osman Öcalan’ın felç geçirdiğini ve hareket yetisini tamamen kaybettiğini belirtti. Beyin felci geçiren Osman Öcalan'ın hareket yetisi ile birlikte konuşma yetisini de kaybettiği öğrenildi.