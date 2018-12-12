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Öcalan'a selam yollandı, CHP'liler ayakta alkışladı

Yerel seçimlerde ittifak arayışlarını sürdüren CHP’nin HDP ile işbirliği İstanbul Sancaktepe ilçe kongresinde gözler önüne serildi. Teröristbaşı Öcalan’a selamların yollandığı HDP kongresinde CHP’liler de hazır bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşmasını CHP’liler ayakta alkışladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:19
Öcalan'a selam yollandı, CHP'liler ayakta alkışladı

Parti yönetimleri arasında ittifak görüşmelerinde pazarlıklara son şekilleri verilirken HDP ve CHP tabanı samimiyeti ilerletti. Saha ittifakın ilk görüntüsü İstanbul’dan geldi.

Her yerde yan yana

HDP’nin Sancaktepe İlçe kongresine CHP’li Sancaktepe Meclis Grup Başkan Vekili ve meclis üyesi Soner İkitemur, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Özgen Nama ve CHP'li yöneticiler yer aldı.

Birliktelik çağrısı

Toplantının diğer katılımcıları ile kendini ‘Cumartesi Anneleri’ alarak adlandıran kadınlar ve Türkiye İşçi Partisi temsilcileri oldu. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de yaklaşan yerel seçimlere değinerek ittifak vurgusu yaptı.

Yeter ki cumhur ittifakı olmasın!

Temelli, "Şimdi aramızdaki farklılıklar üzerinden siyaset yapma zamanı değil. Şimdi farklılıklarımızdan güç alıp bu zulüm iktidarına karşı ortak mücadeleyi hayata geçirme zamanıdır. Eğer tek başımıza iktidara gelemiyorsak bu Cumhur İttifakı diye kendini ortaya koyan tek adam anlayışından kurtulmak için Türkiye’nin her yerinde demokrasiden yana olan her güce omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Türkiye’yi bu kayyumcu zihniyetten kurtaracağız" dedi. (Yeni Şafak)

İmralı’ya gönderme

Temelli konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı da andı. Temelli, "Bizim bir fikriyatımız var, İmralı’ya selam olsun Öcalan'a selam olsun" dedi. Temelli’nin konuşmasının CHP’li misafirler tarafından da alkışlanması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:19
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. kongre
  5. Öcalan

YORUM YAZ

  • YüceYüce45 dk önce
    Yani şu gelinen durumda chp yönetimi terörist , yada desteçisi anlamina migeliyor???Eee demekkibuymuş koltuk sevdasi
  • hıdır dikerhıdır diker1 sa önce
    eeee ben boşuna bu ve bunun gibilere vatan haini domuz enikleri demiyom
  • hakka tapanhakka tapan1 sa önce
    oradaki chp'lileri isimisim yazabilir misin,kimin hangi partiden olduğu alınlarında yazıyor da biz mi göremiyoruz ? ..
  • ZAKOZAKO2 sa önce
    şe.efsiz Ermeni ... yakında tedavülden silineceksiniz ey hdp CHP .....
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