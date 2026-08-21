Öcalan selam yollayıp ‘Demokrasinin yolu Silivri’den değil İmralı’dan geçer’ demişti! Özgür Özel Öcalan’a rest çekti: Silivri’den geçmiyorsa İmralı’dan da geçmez!

'Terörsüz Türkiye' süreci Çerçeve Yasa'ın Meclis'te kabul edilmesiyle yeni bir boyuta evrilirken, DEM Parti heyetinin İmralı'da 2 Ağustos'taki ziyaretine ilişkin notlarda, terör örgütü PKK Abdullah Öcalan'ın Yeni Parti lideri Özgür Özel'e selam göndererek, “Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" ifadeleri yer aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Öcalan'ın kendisine gönderdiği selama rest çekerek cevap verdiği iddia edildi.

Özel "İmralı heyeti daha önce partileri ziyaret ediyordu, bu sefer 1 Ağustos görüşmesi sonrası birkaç partiyi ziyaret etti. Bizden bir randevu bile istemediler ve bana böyle bir şeyden de bahsetmediler. O yüzden meseleyi radarıma almadım. Ama demokrasinin yolu şu cezaevinden geçmez, bu cezaevinden geçer değil; eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, sandıktan geçer" ifadelerini kullandı.