Ocakta unutulan yemek aileyi hastanelik etti!
Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu ortaya çıkan dumandan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.
skişehir'de merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir evde ocakta unutulan yemek yandı. Çıkan duman nedeniyle anne M.G. ve oğulları U.G. ile H.G. rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve çocukları Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan anne ve oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
