Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan kısıtlamalarda okulların kapatılmasına yer verildi. Bu kararın ardından öğrenciler okullar ne zamana kadar kapalı olacak sorusunu araştırmaya başladı.

Ocak'ta okullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Kısıtlamalar arasından sokağa çıkma yasağı ve okulların yeniden kapatılması gibi kısıtlamalar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların yılsonuna kadar online eğitim şeklinde devam edeceğini açıkladı. Okulların Ocak ayı'nda Bilim Kurulu kararına göre yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."

"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."

"Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

"Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

"Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

"Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."