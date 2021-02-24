  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ocakta 117 bin aracın trafik kaydı yapıldı
Ekonomi

Ocakta 117 bin aracın trafik kaydı yapıldı

Trafiğe ocak ayında 117 bin 313 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 866 aracın trafikten kaydı silindi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:42:00 -
Ocakta 117 bin aracın trafik kaydı yapıldı

Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 113 bin 447 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarak 117 bin 313’e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,1 azalarak 3 bin 866’ya düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 113 bin 447 arttı.  Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5’ini otomobil, yüzde 19,1’ini kamyonet, yüzde 8,9’unu motosiklet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı ve yüzde 0,4’ünü otobüs oluşturdu.

Kayıtlı araç sayısı24,3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 245 bin 409’dan 24 milyon 256 bin 741’e yükseldi.  Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 devlet anlaştı: Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan ortak bildiri!
Siyaset

3 devlet anlaştı: Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan ortak bildiri!

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından ortak bildiri imzalandı.
ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor
Dünya

ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara ba..
Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı
Gündem

Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçakları ile taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme’n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay