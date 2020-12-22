Ocak kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Yeni yıla ayılı günler kala vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin Ocak ayında hangi gün alınacağını merak ediyor. Ocak ayı kısa çalışma ödeneği için gözler resmi açıklamada. Peki, Ocak kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
2021 yılına kısa bir süre kala binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihlerini araştırıyor. Yılbaşı öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağını araştırırlırken ödemelerin erken yapılması ile ilgili beklenti de arttı. Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?
Ocak kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.
Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.