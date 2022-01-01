Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?

Ocak ayında meyveler olur? Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanlar sık sık mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple pek çok kişi ocak ayı sebze ve meyvelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ocak ayında hangi meyveler yenir? Ocak ayında hangi sebzeler olur?