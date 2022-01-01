  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?
Yaşam

Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?

Ocak ayında meyveler olur? Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanlar sık sık mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple pek çok kişi ocak ayı sebze ve meyvelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ocak ayında hangi meyveler yenir? Ocak ayında hangi sebzeler olur?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:51:00 -
Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı beslenme büyük önem taşımaya başladı. Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olması için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini sık sık ifade ediyor. Hal böyle olunca ocak ayına girilmesiyle birlikte hangi meyve ve sebzelerin daha çok tüketilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı.

Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?

Ocak ayı sebzeleri: Brokoli, kereviz, pırasa, marul, soğan, maydanoz, tere, nane, karnabahar, ıspanak, taze yeşil kabak, lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, havuç, şalgam, pancar.

Ocak ayı meyveleri: Mandalina, limon, portakal, greyfurt, ayva elma, armut, muz, nar

Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?
Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Yaşam

Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay