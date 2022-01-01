Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?
Ocak ayında meyveler olur? Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanlar sık sık mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple pek çok kişi ocak ayı sebze ve meyvelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ocak ayında hangi meyveler yenir? Ocak ayında hangi sebzeler olur?
Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı beslenme büyük önem taşımaya başladı. Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olması için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini sık sık ifade ediyor. Hal böyle olunca ocak ayına girilmesiyle birlikte hangi meyve ve sebzelerin daha çok tüketilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı.
Ocak ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Ocak ayında hangi sebze olur?
Ocak ayı sebzeleri: Brokoli, kereviz, pırasa, marul, soğan, maydanoz, tere, nane, karnabahar, ıspanak, taze yeşil kabak, lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, havuç, şalgam, pancar.
Ocak ayı meyveleri: Mandalina, limon, portakal, greyfurt, ayva elma, armut, muz, nar