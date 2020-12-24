2020 memur ve emekli zam oranları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ve temmuz ayında yılda iki kez memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, yeni yıl öncesi merak ediliyor.

Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak?

Memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.