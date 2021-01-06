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Ekonomi Ocak ayı evde bakım ücretleri yattı mı?
Ekonomi

Ocak ayı evde bakım ücretleri yattı mı?

Evde bakım maaşı 2021 hesaplara yatmaya başladı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller belirli dönemlerde merak ediliyor. Ocak ayı evde bakım ücretleri yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:19:00 -
Ocak ayı evde bakım ücretleri yattı mı?

Evde bakım maaşı 2021... Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde epey araştırılıyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde, 6 Ocak 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Evde bakım parası arttı mı, zam geldi mi?

Ocak ayı evde bakım ücretleri yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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