Ocak ayı enflasyon ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

Son dakika haberi: 2022 Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Piyasaların gözünün çevrildiği Ocak ayın enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında TÜFE yüzde 11.10 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 48.69 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükselmiş oldu. Böylece son 20 yılın rakoru kırıldı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini ayınlamıştı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükselmişti.