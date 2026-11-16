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Ekonomi Ocak 2027 maaş zammı tablosu netleşiyor! SSK, Bağ-kur ve memur emeklisine ne kadar zam gelecek?
Ekonomi

Ocak 2027 maaş zammı tablosu netleşiyor! SSK, Bağ-kur ve memur emeklisine ne kadar zam gelecek?

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Ocak 2027 maaş zammı tablosu netleşiyor! SSK, Bağ-kur ve memur emeklisine ne kadar zam gelecek?

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak 2027 maaş zamlarında. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları şekillenmeye başlarken; seyyanen zam ve refah payı formülleri de netlik kazandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Seyyanen zam gündemden düştü mü? İşte SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmeleriyle kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları...

Yüksek enflasyon karşısında alım gücünü korumaya çalışan 20 milyonu aşkın memur ve emekli için yılbaşı zam maratonunda kritik viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrası, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin ilk net tablo ortaya çıktı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı yasal zam oranlarından kulislerde konuşulan refah payı senaryolarına kadar merak edilen tüm başlıkları değerlendirdi.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık toplam enflasyon yüzde 8,28 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyonun bu sınırı aşmasıyla birlikte şimdiden yüzde 6,28 oranında enflasyon farkı ve zam hakkı elde etti. Kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Orta Vadeli Program (OVP), Merkez Bankası güncellemeleri ve piyasa beklenti anketleri, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında tamamlanacağını gösteriyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı verilere göre, enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi hâlinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yasal zam oranı yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında (ortalama yüzde 10) şekillenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında kalması durumunda, toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin alacağı yasal artış oranı yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 aralığında (ortalama yüzde 8) kalıyor.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" yönündeki açıklamasına dikkat çeken Karakaş, bu taahhüt doğrultusunda memur kesimine ilave 2 puanlık bir dengeleme yapılacağını belirtti. Bu eklemeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranının da SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 seviyesine eşitlenmesi bekleniyor.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI NE OLACAK?

Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği "seyyanen zam" ve "refah payı" formüllerine ilişkin Ankara kulislerindeki son durumu da paylaşan İsa Karakaş, öne çıkan senaryoları şu sözlerle özetledi:

Seyyanen Zam Formülü: Başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen artış yapılması gündeme gelse de, SGK bütçe verileri ve ek bütçe gerekliliği nedeniyle bu formülün rafa kalktığı belirtiliyor.

En Güçlü Senaryo Refah Payı: Ankara kulislerinde masadaki en güçlü seçenek, mevcut yasal oranların üzerine yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen bir refah payı eklenmesi.

Açlık sınırının 38 bin TL'yi aştığını ve yılbaşında 40 bin TL'nin üzerine çıkacağının kesinleştiğini hatırlatan Karakaş, en üst sınırdan verilecek yüzde 15'lik bir refah payının dahi dar gelirlinin mutfaktaki yükünü hafifletmekte zorlanacağını belirterek, sabit gelirliler için gerçek bir alım gücü iyileştirmesinin önemine vurgu yaptı.

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