Obüsler artık daha hızlı: Elektrikli fırtına!

Açık ve örtülü ambargolar, Türk savunma sanayiinin milli ve yerli üretime yönelerek daha da güçlenmesinde etkili oldu. İnsansız hava araçları teknolojisinde sağlanan başarının ardından Türkiye, Fırtına obüslerindeki (top) motor sorununu da çözdü. Elektrikli olarak dönüşümü sağlanan E-Fırtına Obüsü, daha seri hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, son yıllarda ağırlıklı olarak Türk savunma sanayiinin geliştirip ürettiği helikopter, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, güdümlü mermiler ve milli silah sistemlerini kullanmaya başladı. Savunma sanayiinin milli üretime yönelmesinde, açık ve örtülü ambargoların önemli etkisi oldu.

Almanya, geçmişte Türkiye’nin Azerbaycan’a Ermenistan ile Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek yerli üretim Fırtına Obüsü satmasına izin vermemişti. Fırtına motorlarının alındığı ülke olan Almanya, bu tutumunu Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılacak ihracat için de sürdürmüştü. Türkiye, Almanya’nın bu tavrı üzerine yeni arayışa girmişti. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yürüttüğü Ar-Ge çalışması ile TSK’nın envanterindeki Fırtına Obüsü’nü elektrikli hale getirdi. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdirildi. Yetkililer, “Elektrikli Fırtına yakında ordunun hizmetine girecek. Hibrit tahrik sistemi entegrasyonu yapıldı. Motorun yerine pil paketi takıldı. Yeni obüsler daha hızlı ve atik oldu” dedi.

4 saat şarjla 500 kilometre

Hibrit hale getirilen E Fırtına’nın temel özellikleri şöyle sıralandı:

- Motor tipi: Elektrik 2P2S

- Motor gücü: 1.300 HP(1.000 kW)

- Azami tork: 10.000 Nm

- Motor devri: 3.000 rpm

- Araç ağırlığı: 48.4 ton

- Azami hız: 60 km / h

- Dik eğim tırmanma: Yüzde 60

- Yan eğim: Yüzde 40

- Menzil: 500 kilometre

- Pil paket kapasitesi: 357,12 kWh

- Şarj süresi: 4 saat

- Bakım aralığı: 900 saat

Personel taşıyıcıydı muharebe aracı oldu

MKE tarafından yürütün bir diğer proje kapsamında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) aracı olan M113, elektrikli zırhlı muharebe (ZMA) aracına dönüştürüldü. Elektrikli ZMA’nın uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor. Nişancı görüş sistemi ise termal kamera sistemi, gündüz görüş sistemi ve lazer mesafe ölçerden oluşuyor. Bu araçlardan 50 adetin dönüşümünün sağlanacağı belirtildi.