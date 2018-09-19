Obsesif Kompulsif Bozukluk Türleri

BULAŞMA VE TEMİZLİK KOMPULSİYONLARI

Bulaşma obsesyonu olan kişiler genellikle uzak durması zor olan; mikropların, kirin, idrarın üzerlerine bulaşmasından korkarlar. Saatlerce kendilerini, vücutlarının bir kısmını veya eşyalarını yıkayarak, bulaşmadan korunmaya çalışırlar. Çevrelerindeki her şeyin kirli olduğunu düşünürler. Bu kişilerin yıkanmaktan dolayı ellerinin derisi soyulmuş olabilir, kişiler mikrop bulaşacağı düşüncesi ile evden çıkmıyor olabilirler.

Örneğin; 45 yaşında bir erkek, elektrik mühendisi, idrarın üzerine bulaşacağı korkusu ile haftada sadece bir kez tuvalete giriyor, bir gününü tamamen banyoda geçiriyor, tuvaleti gelmesin diye su içmiyor ve kabızlık oluşturabilecek bitter çikolata gibi yiyecekler yiyor.

KUŞKU VE KONTROL KOMPULSİYONLARI

Kuşku obsesyonu olan kişiler yaptıkları işleri yapıp yapmadıklarından emin olamazlar, bu nedenle tekrar tekrar kontrol ederler. Kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu, ütünün fişinin takılı kaldığı, kapının kilitlenip kilitlenmediği gibi yaşamın pek çok alanında kendini gösterebilir.

Örneğin; 36 yaşında bir kadın, öğretmen, her gün işe giderken evin kapısını kilitleyip aşağı indikten sonra yukarı çıkıyor kapıyı üç kez açıp tekrar kilitliyor.

OLUMSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLEME

Kişilerde elinde olmadan başkalarına zarar vereceği, hoş karşılanmayacak sözler söyleyeceği şeklinde obsesyonlar görülebilir.

Örneğin; 25 yaşında bir erkek, öğrenci, arkadaşlarına zarar vereceği, onları rahatsız edeceği düşüncesi ile sürekli kendini kontrol ediyor ve arkadaşlarından özür diliyor.

NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik faktörlerin obsesif kompulsif bozukluk oluşumuna katkıda bulunduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Birçok araştırma obsesif kompulsif bozukluğun oluşumunda beyindeki serotonin düzensizliğinin etkili olduğunu göstermiştir.

Psikodinamik yaklaşıma göre bastırılmış bilinçdışı dürtüler sonucunda obsesif kompulsif bozukluk ortaya çıkar. Geçmiş yaşantılardaki taciz, yaşamsal değişiklikler (göç vb.), hastalıklar, ölüm, iş, okul, aile veya ilişki yaşantısı ile ilgili problemler ve kaygılar obsesif kompulsif bozukluk oluşumunda etkilidir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisi kullanılır. İki tedavi ayrı ayrı kullanılabilirken, birlikte de kullanılabilir.

Serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılır.

Psikoterapide ise amaç; kişiye rahatsızlık veren, kaygı oluşturduğu için kaçma davranışına neden olan obsesyonlarla kişiyi karşı karşıya getirmek ve oluşan kaygıyı azaltmak için kullanılan kompulsiyonları engellemektir. Rahatsızlık veren düşüncenin oluşturduğu kaygıyı azaltmak ve yeni davranışa alışma durumunu sağlamak alıştırma tedavilerini oluşturur.

Kişiler kendilerini rahatsız eden bu düşüncelerle ilgili fazla sorumluluk hissederler. Terapinin diğer amacı da bu sorumluluk algısını azaltmaktır. Sorumluluk olarak algılanmayan düşünceler arkasından kaygıyı azaltıcı davranışları getirmeyecektir. İşlevsel olmayan bu düşünceler yerine daha gerçekçi olan düşünceler getirilmeye çalışılır. Sanılanın aksine kişilerden kendilerine kaygı verici düşünceleri akıllarına getirmeleri istenir ve yaşadıkları kaygı ile baş edebilmeyi öğrenmeleri hedeflenir.