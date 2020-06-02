O'Brien ve İbrahim Kalın arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bazı konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD’de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.