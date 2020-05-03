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Spor

Obradovic'ten 'Fenerbahçe' açıklaması: Açık ve net olmak gerekirse...

Fenerbahçe Beko'nun şimdiden tarihe geçen başantrenörü Zeljko Obradovic, "Gelecek sezon için açık ve net olmak gerekirse, önceliğim Fenerbahçe koçu olarak devam etmek. Ayrıca, hayatımda bir kulüple sözleşmem varken başka bir kulüple konuşmadım. Haberler yalan" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:12:00 -
Obradovic'ten 'Fenerbahçe' açıklaması: Açık ve net olmak gerekirse...

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Zeljko Obradovic, geleceğiyle ilgili İspanyol basından Marca'ya konuştu.

Obradovic, "Haziran 2020'ye kadar Fenerbahçe'nin başındayım ve şu anki durumda yaptığım tek şey Fenerbahçe'nin çıkarlarına odaklanmak. Sözleşme konusunda kulübümden kimseyle konuşmadığımı söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

Önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu söyleyen başarılı isim, "Hiçbir kulüpten teklif almadım. Ayrıca, hayatımda bir kulüple sözleşme varken başka bir kulüple konuşmadım. Başka kulüplerle ilgili çıkan haberler doğru değil. Bunların hepsine yalan haber diyebilirim. Gelecek sezon için açık ve net olmak gerekirse , önceliğim Fenerbahçe Koçu olarak devam etmek" diye konuştu.

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