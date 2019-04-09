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Obradovic'ten 'Fener Ol' mesajı

Sahasında Gaziantep Basketbol'u 84-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'de başantrenör Obradovic maçın ardından yaptığı açıklamada hakkında çıkan 'Fener Ol' kampanyasına yüklü bir miktarda bağış yaptığı konusuna açıklık getirdi.

09 Nisan 2019 Salı 23:04
Obradovic'ten 'Fener Ol' mesajı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada  bulunan Obradovic, iki günde bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Rotasyon  yapmaya çalışıyoruz. Hangi oyuncumuz daha hazırsa o oynuyor. Bugün zor bir maç  oldu. Gaziantep Basketbol agresif savunma yapıp, hücumda topu iyi kullanmayı  biliyor. İlk yarıda onların istediği tempoda oynadık. Maç hep başa baştı. Son 5  dakikada farkı açtık. Sonuca baktığınız zaman maçın kolay geçtiği düşünülebilir  ancak kolay bir maç olmadı. Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik  ediyorum." şeklinde görüş belirtti. Sosyal medyada "Fener Ol" kampanyasına yüklü miktarda bağış yaptığı iddiasının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, "Sosyal medyayı  takip etmiyorum. Yayınladıkları çoğu şey doğru değil. Bu konuyla ilgili o yüzden yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı. 

Markovic: "İlk 30 dakikada oynadığımız basketboldan mutluyum" 

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Fenerbahçe Beko'ya  karşı ilk 30 dakika iyi mücadele ettiklerini dile getirdi. Fenerbahçe Beko'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu aktaran Markovic,  "Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birine karşı oynadık. İlk 30 dakikada  oynadığımız basketboldan mutluyum. Maçın son 5 dakikasına 64-63 geride girdik.  Sonra düşüşe geçtik. Top kayıpları yaptık. Farkın son 5 dakikada nasıl bu kadar  açıldığını anlamadım. Özellikle oyun kurucuları çok fazla hücum ribaundu aldı.  Kazanmak istiyorsanız bu tarz hatalar yapmamalısınız." değerlendirmesinde  bulundu.    

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:04
  1. Gaziantep
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