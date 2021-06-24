Obradovic geri mi geliyor? Aziz Yıldırım'dan Obradovic açıklaması
Obradovic dönüyor mu son dakika | Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı zirveye taşıyan, EuroLeague’i kazanan koç Zeljko Obradovic hakkında Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, “Obradovic geri mi geliyor?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Obradovic denecek mi?
Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin ayrılmasını istedi ve Fenerbahçelilere Obradovic sözü verdi.
Obradovic geri mi geliyor? Aziz Yıldırım'dan Obradovic açıklaması
Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım aday olmayacağını söyledi ancak basketbol şubesi için Ali Koç’a bir talepte bulundu. Aziz Yıldırım, “Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'yi almaya talibim. Yarında Obradavic'i getireceğim. Her sene final four oynayacağız. Biz de para çok” dedi.