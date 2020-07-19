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Spor

Obi Mikel’den Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran açıklama

Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden Obi Mikel’den taraftarları heyecanlandıran açıklama geldi. Yıldız oyuncu geri dönebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:48:00 -
Obi Mikel’den Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran açıklama

Koronavirüs salgını sonrası sözleşmesini feshederek şampiyonluk yolunda takımını yanlız bırakan Obi Mikel'den heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"Bir özür bekliyorum"

Nijeryalı oyuncu, "Geri dönmeyi çok isterim. Ben gitmek istediğimde kızan bir kesim olsa bile hâlâ Trabzonspor taraftarlarından destek mesajları alıyorum. Gerçekten çok kez bana kendimi iyi ve değerli hissettirdiler. Ama dönmem için en azından bir kez Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından aranmak isterim. Problemi çözebiliriz. Bir özür bekliyorum" dedi.

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