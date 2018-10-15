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Obezleştikçe kanser riski artıyor!

Obezite ve kanser ilişkisi üzerine yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun, obezite ameliyatlarının kanser riskini artırdığı yönündeki spekülasyonların bilimsel bir dayanağı olmadığını, aksine obezite ile birlikte kanser riskinin arttığını belirtti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:43
Obezleştikçe kanser riski artıyor!

“Obezite” ve “Kanser” ilişkisi üzerine yapılmış kapsamlı bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu alanda çok kapsamlı 2 çalışma var. Bunlardan biri ABD, Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanların yaptığı 24 yıl süren araştırma yaklaşık 9 bin hasta ile gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre;“obezite ameliyatı” geçirenlerde kanserden ölüm oranı yüzde 46 daha düşüyor. Kanser gelişiminde de yüzde 26 oranında azalma görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil Coşkun, “Obezite ameliyatları sonrası kanser riski artıyor mu, azalıyor mu konusunda oldukça yoğun spekülasyonlar var. Fakat güncel çalışmalar obezite ameliyatı sonrası kanser oranında belirgin azalma olduğunu gösteriyor. Diğer önemli bir çalışma da İsveç Obez Denekler Çalışması (SwidishObeseSubjectStudy). Bu araştırma çalışmasının sonuçlarına bakıldığında 2 binden fazla hastanın 15 yıllık takiplerine bakıldığında  özellikle kadınlarda, obezite ameliyatı olan kadınlarda kanser oranının(endometrium, meme, serviks ve over kanseri) azaldığı görülüyor. Erkekler üzerindeki çalışmaya bakıldığında, bir farklılık görülmemiş ama artış da söz konusu değil” dedi.

Kanser oranındaki azalmanın nedenini, kilo kaybı ve beslenme sistemindeki değişim ile kaybedilen kilonun daha rahat korunmasına bağlayan Prof. Dr. Halil Coşkun,“Tüm kanser tiplerinin gelişimi ve kansere bağlı ölüm oranlarında genel anlamda bir azalma var. Bu azalmanın nedeni; obezite cerrahisi sonrası kişilerin kilo vermesine bağlı yani metabolik olaraknormalize olmaları… Obezleştikçe kanserde artış kaçınılmaz” diye konuştu.

Obezite Ameliyatı Herkes İçin Uygun Değil!

Profesör Halil Coşkun'a göre obezite cerrahisinin kanseri tetikleyebileceğine dair veri yok. Ama herkes bu ameliyatı olmamalı. Bunun da kriterleri var.

“Obezite tedavisinde, cerrahi işlem ilk aşamada uyguladığımız bir yöntem değil. Cerrahi tedaviye hastalarımızı seçerek alıyoruz. Ancak diyet, egzersiz ve diğer tedavi yöntemlerini denemiş, kilo kaybedememiş, tekrar kilo almış, vucüt kitle indeksi de 35’in üzerinde olan hasta grubumuzda yandaş hastalıkları da varsa cerrahi işlem, etkili bir yöntem olarak kullanılıyor.”

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:43
  1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun

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