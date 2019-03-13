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Obeziteye balon ve botoks yöntemi

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hasta kabulüne devam eden Gastroenteroloji Uzmanı Uzm.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:11
Obeziteye balon ve botoks yöntemi

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hasta kabulüne devam eden Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk, son dönemlerde artan obeziteye dikkat çekerek uyguladıkları tedavi yöntemlerine anlattı.


Deneyimli hekim kadrosu ve hastalarına verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile sağlıkta öncü hastanelerden birisi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, hastalarını bilgilendirmeye devam ediyor. Son yılların en büyük hastalıklarından birisi olan obezite ile mücadelede hastalarını bilgilendiren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, obez hastalara hem uygulamalar öncesinde hem de uygulamalar sonrasında hasta takibi yaparak hastaları sağlıklarına kavuşturduklarını dile getirdi.


İlk olarak hastanede kurdukları obezite merkezi hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk, “Obezite Merkezimizde Mide Balonu, Mide Botoksu, Tüp mide ameliyatı, Kişiye özgü beslenme gibi tedaviler uygulanmakta. Alanında uzman Genel Cerrahımız Opr. Dr. Miraç İlker Pala ve Diyetisyen Şimal Kalın hanımefendi ile birlikte obez hastalarımızın her anlarında yanlarında olarak sağlıklı bir şekilde tedavilerini tamamlamalarını sağlıyoruz” dedi.


Hangi tedavi yöntemleri uygulanır


Uygulanan tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Ertürk, “Mide botoksu, endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksin enjekte edilmesi esasına dayanan yeni bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması azaltılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı oluşur. Mide Balonu ise hafif kilolu olup ameliyat olması gerekmeyen kişilerde yardımcı bir yöntem olarak uygulanabilmektedir. Endoskopik olarak mide içerisine içi sıvı doldurulmuş bir balon yerleştirilerek midede balonun yer kaplaması ve buna bağlı olarak daha az yemesi ve iştah kısıtlaması sağlanır. Mide balonu yöntemi aşırı kilolu, obezlerde, ameliyat öncesinde kilo verme amacıyla kullanılır. Mide balonu, morbidobeziteyi tedavi eden bir işlem ya da obezite cerrahisinin alternatifi değildir. Mide balonu bir mide küçültme ameliyatı yöntemi değildir, yani bu uygulamada bir ameliyat yapılmaz. Cerrahi olarak en yaygın yapılan obezite cerrahisi girişimi tüp mide ameliyatıdır ve yaygın olarak "mide küçültme ameliyatı" olarak bilinir. Tüp mide ameliyatında mide, yüzde 70-80 oranında çıkarılarak bir tüp şekline getirilerek. Midenin gıda alımı kısıtlanıyor. Ayrıca tüp mide ameliyatının çok düşük düzeyde olsa da gıda emilimini azaltma etkisi bulunuyor” dedi.


En büyük sorun obezite


Son olarak günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında obezitenin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk, “Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 15-18’i, kadınlarda ise yüzde 20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30’un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:11
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