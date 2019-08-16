Obeziteden korunmak için neler yapmalıyız? İşte obeziteden korunma yolları...

Obezite, insan yaşamını kısaltan, yaşam kalitesini ve beraberinde kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri olumsuz etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa daha zemin hazırlayan, tedavisi mümkün bir hastalıktır. Obeziteye yakalanmamak için önceden tedbir almak oldukça önemli. Peki Obeziteden korunmak için neler yapmalıyız?

Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin, en kötü yanlarından biri çocukluk döneminde de karşımıza çıkabilmesidir. Dolayısıyla obeziteden korunma kavramı, özellikle çocukluk çağlarında daha da büyük önem kazanıyor. Bu konuda asıl görevse şüphesiz erişkin bireylere, yani ebeveynlere düşüyor.

Obeziteden korunmak için neler yapmalıyız?

1. Sık sık ve azar azar beslenin, 2-3 saatte bir, yani günde 6 öğün olacak şekilde beslenin. Böylece kan şeker düzeyiniz sabit kalır, metabolik dengeniz bozulmaz. (Özellikle sağlıklı bir kahvaltı günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmalıdır.)

2. Yemekler TV karşısında değil sofrada, yavaş yavaş çiğnenerek yenmelidir. Televizyon karşısında yemek yemek ya da yemek yerken telefonla/tabletle ilgilenmek siz farkında olmadan yediğiniz yemeğin miktarının artışına sebep olur.

3. Uyku düzeniniz de çok önemlidir. Günde 7 saatten az,10 saatten fazla uyuduğunuzda da metabolizmanız daha yavaş çalışmaktadır.

4. Her öğünde farklı besin türleri seçmeye çalışılmalı, tüketilen besin çeşitliliği arttırılmalıdır.

5. Yemek tabaklarınız küçük, salata tabaklarınız büyük olmalıdır.

6. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırın gibi yöntemler tercih edilmelidir.

7. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli besinlerden kaçınılmalıdır.

8. Fast food tarzı yiyeceklerden uzak durulmalı, evde yapılan yemeklerle beslenme tercih edilmelidir.

9. Enerji miktarı yani kalorileri fazla olan gıdalar yerine, lif ve protein ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir.

10. Beyaz ekmek yerine, tam buğday unu kullanılarak yapılan ekmekler tercih edilmelidir.

11. Kişinin yaşına ve sosyal özelliklerine uygun bir spora yönlendirilmesi önemlidir. Yüzme ve günlük 45-60 dakika arası tempolu yürüyüş, en yüksek kalori harcatan sporların başında gelir.

12. Gündelik hayata hareket etme mecburiyeti eklenmelidir. Araba yerine toplu taşıma kullanmak, asansör yerine merdiven kullanmak günlük harcadığınız kaloriyi artıracaktır.

13. Metabolizmanın daha yüksek hızda çalışması için günde 8-10 bardak su içilmelidir. Su içmek için susamayı beklememek gerekir.

14. İçecekler de en az yiyecekler kadar tehlikeli olduğu için içecek miktarlarına dikkat edilmelidir. Günde 1-2 adet kahve/nescafe, 4-5 bardak çay, 1-2 kupa bitki çayı, 1 adet sade soda içebilirsiniz.

15. Kalorileri çok yüksek olduğu için asitli ve alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır.