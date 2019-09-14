Obezite tedavisinde, ‘mide botoksu’

Mide botoksu işlemiyle obezite tedavisinin mümkün olacağını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, “Bu yolla midenin çıkıştaki pompa kısmı yavaş çalışır, organa dolan gıdaların ince bağırsaklara geçişi yavaşlar ve böylece tokluk hissi daha uzun süreli hissedilir, kişi daha az yemek yer. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, altı ay arayla iki enjeksiyon yapılan vakaların yüzde 70’i bir yıl sonra fazla kilolarının yüzde 17’sinden kurtuluyor” dedi.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, mide botoksuyla obezite tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Obezitenin tedavisinde öncelikle, diyet, egzersiz ve ilaçların önerildiğini kaydeden Ersoy, bu yöntemlerden fayda sağlayamayan bazı hastalara ise tüp mide ve gastrik bypass gibi cerrahi işlemler uygulandığını belirtti.

Ameliyatlara uygun görülmeyen fazla kilolu hastalara ise cerrahi dışı bir seçenek olarak mide botoksunun tavsiye edildiğini söyleyen Ersoy, “Yaygın kullanım alanları göz etrafı kırışıklıklar, aşırı terlemeler, kronik ağrı, çift görme, Parkinson hastalığındaki el titremelerinin giderilmesi, migren ve idrar kaçırma ile depresyon gibi hastalıkların tedavisi olan botoksun, obezite alanındaki etkisi birkaç yıldır yaygınlaştı” dedi.

“Tokluk hissi daha uzun süreli hissedilir”

Teknik hakkında bilgi veren Prof. Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Mideye botoks uygulaması, midenin çıkış bölgesine endoskopik olarak 10-15 dakika içerisinde botilinyum toksin enjekte edilmesiyle gerçekleşir. Bu yolla midenin çıkıştaki pompa kısmı yavaş çalışır, organa dolan gıdaların ince bağırsaklara geçişi yavaşlar ve böylece tokluk hissi daha uzun süreli hissedilir, kişi daha az yemek yer. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, altı ay arayla iki enjeksiyon yapılan vakaların yüzde 70’i bir yıl sonra fazla kilolarının yüzde 17’sinden kurtuluyor. 1.5 yıl içinde üç enjeksiyon yapılan vakalarda ise bu oran yüzde 28’e ulaşıyor. Bazı hastalarda midenin iştah hormonu salgılayan tepe kısmına uygulandığında ise Ghrelin hormonu salgısının azalarak, iştahında da azaldığı saptanmıştır”.

Uygulamanın nadiren mide duvarında dolaşım bozukluğu gibi yan etkileri olabileceğini belirten Ersoy, işlemden önceki gece midenin dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ersoy, “Bilinçli sedasyon altında uyutulan hasta, 30-40 dakika dinlendirildikten sonra evine gönderiliyor. Botoksun etkisini yeterince göstermesi için sağlıklı bir diyetin benimsenmesi ve egzersiz yapılması tavsiye ediliyor” diye konuştu.