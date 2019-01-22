Obama'nın kararını askıya aldı! Trump'tan eşcinsel sapkınlara ilk darbe
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın orduya eşcinsel sapkınların alınmasını yasaklayan kararnamesi, Anayasa Mahkemesi tarafından onayladı.22 Ocak 2019 Salı 22:29
ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD ordusuna sapkın eşcinsellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesini onayladı.
Trump, Obama'nın kararını askıya aldı
Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.
Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.
Twitter hesabı üzerinden sapkınların orduya katılamayacağını duyuran Trump, aynı yıl Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan eşcinsellerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.
Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.
Mahkeme kararı onayladı
Başkan Donald Trump'ın bu kararı, ABD Anayasa Mahkemesince onaylandı. Böylece ABD ordusuna sapkın eşcinsellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girdi.
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