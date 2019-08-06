Obama'dan Trump'a ağır gönderme

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıların yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 farklı yerde meydana gelen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıların yankıları devam ederken kamuoyunda gözler ABD eski başkanı Barack Obama'ya çevrildi. Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD'lilere çağrıda bulundu.

Eleştirilerinde isim vermeyen Obama'nın bu yorumu, ABD BaşkanıDonald Trump'ın, göçmenlere yönelik söyleminin şiddeti beslediği yönündeki eleştirilerin ardından geldi.

"Yaşam tarzımızı tehdit eden liderleri..."

Bugüne kadar Trump'ın tartışmalı söylemleri hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınan Obama, "Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara 'insan altı' diyen veya Amerika'yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz" dedi.

Çoğulculuk ve demokrasi çağrısı yapan Obama, son günlerde yükselen ırkçılıkla ilgili, "Böyle bir şeyin siyasetimizde ve kamusal hayatımızda yeri yoktur. Her din, ırk ve siyasi partiden, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi." dedi.

Obama, başkanlığı döneminde silah satışlarını kısıtlamak için girişimlerde bulunmuş fakat başarısız olmuştu. 2015'te BBC'ye verdiği bir söyleşide "makulsilahkontrolyasalarını" geçirememiş olmasının başkanlığı boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

Saldırılardan Trump sorumlu tutuluyor

Pazartesi günü bir konuşma yapan Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınasa da kamuoyunda bazı çevreler gerçekleşen saldırılarda Trump'ın ayrımcı söylemlerinin de etki ettiğini savunuyor.

ABD'de Texas ve Ohio'da gerçekleşen silahlı saldırılarda 31 kişi yaşamını yitirmişti.