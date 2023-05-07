O zırvaları tekrarlamıştı! Akşener’in saçmalıklarına o isimden tebrik geldi

Halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden 'silahla yağma', 'yağma', 'kasten adam öldürme', 'tasarlayarak adam öldürme', 'iftira' ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olan Ali Yeşildağ’ın zırvalarına bel bağlayan Meral Akşener’e Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı’dan tebrik geldi.

Bursalı, akıllara zarar yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Hanım’a helal olsun. Hem kısa kesti hem de Ali Yeşildağ’ın 2007’de Antalya Havalimanı ihalesinin ucuza verilerek 1 milyar doların cebe atıldığı iddiasını ilk kez meydanlarda dile getirdi. Üstelik kendisine vaat edilen, yaptığı casusluk karşılığında aracıların ceplerine attığı 30 milyon dolarını isteyerek…”



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