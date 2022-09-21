  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O zincir markette skandal görüntü! Bir de bunu vatandaşa satıyorlar
Gündem

O zincir markette skandal görüntü! Bir de bunu vatandaşa satıyorlar

Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 11:13:00 - 2022-09-21 11:56:15
O zincir markette skandal görüntü! Bir de bunu vatandaşa satıyorlar

Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı. Dev market zincirinde satılan yumurtaların kurtlandığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23