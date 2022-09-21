O zincir markette skandal görüntü! Bir de bunu vatandaşa satıyorlar
Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı.
Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı. Dev market zincirinde satılan yumurtaların kurtlandığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.