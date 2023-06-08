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Spor O yıldız isim Beşiktaş’a mı geliyor? Ahmet Nur Çebi açıkladı!
Spor

O yıldız isim Beşiktaş’a mı geliyor? Ahmet Nur Çebi açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 16:29:00 - 2023-06-08 16:29:35
O yıldız isim Beşiktaş’a mı geliyor? Ahmet Nur Çebi açıkladı!

Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın James Rodriguez'i transfer edeceği iddialarına yanıt verdi. Çebi, Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodriguez ile ilgilenmediklerini aktardı.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın James Rodriguez'i transfer edeceği iddialarına yanıt verdi. Çebi, Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodriguez ile ilgilenmediklerini aktardı.

Süper Lig’i 3. olarak bitiren Beşiktaş’ta transferler devam ediyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer listesinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez hakkında konuştu.

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

Ahmet Nur Çebi, “James Rodriguez, gündemimizde yok.” dedi.

RODRİGUEZ’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al Rayyan formaları da giyen James Rodrigez, son olarak oynadığı Olympiakos’ta bu sezon 23 maçta 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.
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