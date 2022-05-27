O ünlüler, ahlaksızlığa destek için sıraya girdi! Hadi len

Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde uçuş uçuş olan elbisesini savurarak, “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun." diyerek edepsizlikte zirve yapan teşhirci şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan konserinin iptal edilmesi, ahlaksızlık savunucularını da açık etti.

Sözde gazeteci Metin Uca "Sanat düşmanı, dinci faşist örgütlenmelerin hedef gösterme cüreti, kirlenmiş bürokratların valilerin keyfi yasaklarıyla utanca dönüşüyor, bu rezilliğe alışmayacağım kabullenmeyeceğim" herzelerini yumurtlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ettiği küfürle hafızalara kazınan oyuncu bozuntusu Gonca Vuslateri de "#AynurDoğan #MelekMosso … İçimizdeki lunaparkı yıkamayacaklar.. #müzikevrenseldir" paylaşımı yaptı.

Bet sesli şarkıcı Hayko Cepkin "Bu kararlar tesadüf değildir. Üst üste gelmesi rastlantı hiç değildir. Herhangi bir çözüm ve destek bulunmaması da ağır bir hüzün konusudur. Yalnızız. Boşuna 'şöyle çokuz' 'böyle boluz' yapmaya gerek yok" ifadelerini kullanırken, Haluk Levent de "Yanındayız gülüm" sözleriyle ahlaksızlığa arka çıktı.

Bir diğer sözde gazeteci Ozan Balık "Siyasal İslamcı gericilerin baskısı ile #MelekMosso’nun Isparta’daki konseri iptal edildi. İptal talep eden dernekler sanatçının ahlaksız olduğunu söylemişler. Bunlara göre özgür kadın ‘ahlaksız’ kadın oluyor. Kadınlar özgürlüğünü sizin iki dudağınızın arasına teslim etmeyecek" paylaşımı yaparken, şarkıcı Nükhet Duru'dan "Melek Mosso ahlaksızlığı tetikliyormuş, Aynur Doğan ‘uygun değil’miş, Ezgi Mola tecavüze tepki verdiği için suçluymuş, Melis Sezen’in sutyensiz elbisesi ‘suç’muş, Ece Seçkin kutlama için ‘Bayan’mış! Kadın sanatçıları sindiremezsiniz" açıklaması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesi Taylan Yıldız "Bu güzel ülkeyi gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Siz kimsiniz! Yeter be" ifadeleriyle tıynetini belli ederken, sözde oyuncu Mert Fırat da "Bu sapkın ve sapık zihniyetin önünde duracak otorite devlettir" şeklindeki sözleriyle ahlaksızlığa karşı çıkmayı "sapıklık" olarak nitelendirme cüretinde bulundu.