O ünlü pizzacıda skandal görüntü! Bir daha ağzınıza sürmek istemeyeceksiniz

Mevlüt Tezel, Türkiye'de yaklaşık 600 şubesi bulunan büyük bir pizza şirketinin şubesinde çekilen skandal görüntüleri köşesine taşıdı. "Halkın sağlığıyla oynayanlara ibretlik cezalar kesilmeli!" diyen Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 600 şubesi bulunan büyük bir pizza şirketinin şubesinde çekildi bu görüntü!

Videoda şubenin arka tarafına ya da bahçesine çıkarılan, üzerlerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtaları ya da pizzaların hazırlandığı metal tabak veya tepsilere benzeyen şeyler yere atılıyor.

Bir şube çalışanı da yerlere atılanları tazyikli suyla yıkıyor.

Sosyal medyaya düşen videoda bu iğrenç yıkama işlemini yapan kişinin firmanın resmi personel kıyafetlerini giydiği görülüyor. Ve bu kişi yerde yıkadıklarını bir süre sonra içeriye götürüyor!

Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde konuyla ilgili firmadan henüz bir açıklama gelmemişti! Olayın detayı ya da perde arkası farklı da olabilir. Ancak bu görüntüler bile insana "Yok artık" dedirtiyor!

"Üstüne bir de lavaboda yıkanır, tertemiz. Basınçlı su ile yıkamak iyidir" diye yorum yapanlar da oldu iyi mi? Ancak bu işlem sonrasında tekrar yıkandığına dair iyimser olabilecek bir kanıt yok!

Normalde mikrobun ölmesi için makinede yıkanmalı. Ayakla basarak yıkanmaz!

Ne olursa olsun yıkanan yer işletmenin beton zemini! Yıkayan kişi terlik giymiş! Tazyikli su çıplak ayaklarına da değiyor! O su o şiddette değdiği yerden doku koparabilir. Adamın ayaklarında belki mantar var! Daha fazla iğrenç cümle kurmak istemiyorum. Özetle görüntülerde hijyenden bahsedemeyiz.

Ben özel olarak yıkansa bile tahtada ya da bambu tabaklarda getirilen yiyecekleri yemiyorum! Tahta her şekilde bakteri barındırır! Ama o yıkanan pizzanın yapıldığı ya da konduğu metal tepside müşterilere pizza sunuluyor, yapacak bir şeyim yok!

Daha önce biber turşularını ayaklarıyla ezenleri, süt kazanında yıkananları da gördük. Kokoreç imalathanelerinde çekilmiş görüntüleri izlerken midemiz bulandı. Restoran, kafe, pizzacı gibi yeme içme yerleri daha sık denetlenmeli. Hem zam üstüne zam yapıyorlar, hem de halkın sağlıyla oynuyorlar.

Halkın sağlığıyla oynayanlara ibretlik cezalar kesilmeli!"