O üniversitenin senatosundan Filistin’e destek duyurusu

Bingöl Üniversitesi senatosu tarafından yapılan Filistin’e destek duyurusunda, israilin 75 yıldır sürdürdüğü zulmün sona ermesi için ulusal hükümetlerin politikasının tüm dünyada karşılık görmediğinin aşikâr olduğu söylendi.

Açıklamada, israilin Filistin’de uyguladığı soykırım hareketine dönüşen saldırılar sert bir şekilde kınandı.

"İsrail’in derhal sistematik zulmünden vazgeçmesi gerekir"

Senato tarafından yapılan açıklamada, "Filistin’de 7 Ekim 2023 tarihinde doğrudan savaşın tarafları olmayan sivillere yönelik olarak başlayan saldırıların şiddeti gün geçtikçe artmaktadır. 1948’den itibaren sistematik bir halde devam eden İsrail zulmü, insanlık onuru ve vicdanı ile bağdaşmayan bir hal almıştır. Filistin topraklarında barışın tesis edilmesi ve Ortadoğu’da barışın yeniden inşa edilmesi için İsrail’in derhal sistematik zulmünden vazgeçmesi, uluslararası hukuka riayet etmesi, 1967 sınırlarına çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi elzemdir." ifadeleri yer aldı.

"Ulusal hükümetlerin politikasının tüm dünyada karşılık görmediği aşikârdır"

Açıklamada, "israil’in 75 yıldır sürdürdüğü zulmün sona ermesi için ulusal hükümetlerin politikasının tüm dünyada karşılık görmediği aşikârdır. Bu nedenle bilim insanlarının, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının dünya ölçeğinde harekete geçmesinin gerekliliği hâsıl olmuştur. Kısaca siyasi, sosyal, kültürel alanlarda faaliyet gösteren aktörlerin sesi de gerekmektedir. İsrail’in Filistin’de uyguladığı bir nevi soykırım hareketine dönüşen bu saldırıları en sert şekilde kınıyoruz. Kınamaların daha da ses getirmesi için tüm üniversitelerin ve bilim insanlarının da bu zulme sessiz kalmamasını diliyoruz. Filistin halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurmak için aklıselim vicdan sahibi tüm aktörleri bu durumu sert şekilde telin etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kaydedildi. (İLKHA)

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