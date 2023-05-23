O üniversitenin Öğretim Görevlisinden iktidara tehdit yağmuru!

Türkiye 14 Mayıs’ta PKK destekçilerine, ABD mandacılığı fikrine, Batı özentiliğine hayır diyerek Cumhur İttifakı’na Meclis’te üstünlük verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan 5 puan daha önde olmasına rağmen 50+’ya ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.

HADSİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEHDİTLER SAVURDU

Son olarak Koç Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz” diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.

“CHP’NİN İÇİNDEKİ CANAVARI GÖRDÜNÜZ MÜ?”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kemal Büyükyüksel’in paylaşımına tepki gösterdi.

Özalan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs öncesi kalp yapanlar, rezil olunca depremzedeleri linç etti. Şimdi de tehditler savuruyorlar. Bay Kemal’in akıl hocalarından biri bu şahıs. Tarumar edeceklermiş! Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Demokratlık taslayan CHP’nin içindeki canavarı gördünüz mü?”

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