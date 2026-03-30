O üniversiteden down sendromlular için eğitim fırsatı!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile Malatya Down Sendromlular Derneği iş birliğinde yürütülen "Altın Kalpler Mutfağından Gülen Yüzlerle Servis Projesi" kapsamında +1 Üniversite programının açılışı gerçekleştirildi. Program kapsamında Gülen Yüzler Kafe’deki down sendromlu bireyler, ayda iki gün Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alacak.

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen programa Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ile çok sayıda down sendromlu birey ve aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, özel bireylere yönelik çalışmaların içinde her geçen gün daha çok yer aldıklarını belirterek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak özellikle 3 yıldır bu tip etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunların birini de bugün gerçekleştiriyoruz. Gülen Yüzler Kafe’deki kardeşlerimiz mutfağımızla buluşuyor" dedi.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Vardı ise projenin down sendromlu bireylere önemli katkılar sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vardı, "İki yıldır sadece Gülen Yüzler Kafe’de olanlar değil, down sendromlu 16 yaşını tamamlamış bireylerimiz ayda iki gün Kale’de eğitim görebilecek. Çocuklarımız buradan aldıkları eğitimle Gülen Yüzler Kafe’de sizlere daha iyi hizmetler verecek" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından down sendromlu bireylerin sportif ve sahne gösterileriyle sona erdi.