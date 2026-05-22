Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü
Kurultay hesaplaşmalarının ve parti içi güç savaşlarının gölgesinde gerçekleşen bu kritik temas, CHP kulislerini derinden sarstı. Özgür Özel'in bizzat hamle yaparak Kılıçdaroğlu'nu araması, "Parti içindeki muhalefeti dizginleme ve koltuğu sağlama alma çabası" olarak yorumlandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti içinde başlayan taht kavgası ve kaos, patlama noktasına geldi.
Mahkemenin "hukuken geçersizsiniz" tokadıyla sarsılan gayrimeşru genel başkan Özgür Özel'e, koltuktan indirdiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adeta muhtıra niteliğinde bir hamle geldi.
Telefon görüşmesinin detayları sızarken, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel’in yüzüne karşı "En yakın zamanda Kurultay'a gidelim" diyerek meydan okuduğu öğrenildi.
