SON DAKİKA
Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!

Orta Doğu'da sular durulmuyor, Tahran yönetiminin deniz ticaretini felç edecek yeni yayılmacı hamlesi Körfez ülkelerini ayağa kaldırdı. İran'ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kendi kafasına göre denetlemek amacıyla 20 Mayıs'ta küstahça ilan ettiği sözde "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" ve belirlediği alternatif güzergah, 5 Körfez ülkesinin kurduğu ortak barikata çarptı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan, Şii rejiminin bu hukuksuz dayatmasını asla kabul etmediklerini dünyaya ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi toplantısında, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın da altına imza attığı ortak bir bildiri yayınlandığı kaydedildi.

İran'ın önerdiği Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahın kabul edilmediği belirtilen açıklamada, atılan bu adımın uluslararası hukukun ve seyrüsefer hürriyetinin ihlali olduğu ve IMO'nun boğazda güvenli seyrüseferi tanzim etme konusundaki rolünü hiçe saydığı belirtildi.

IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nde alınan ve Hürmüz Boğazı ile çevresinde ticaret ve kargo gemilerinin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için adımlar atılmasını öngören kararından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

 

Kararı destekleyen ülkelerin, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde insansız hava araçları, füzeler ve deniz mayınları kullanmasından ve bunun denizcilik güvenliği için oluşturduğu ciddi tehditten duydukları büyük endişeyi dile getirdikleri bilgisine yer verildi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", 20 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı’nda denetim ve sınır alanlarına ilişkin bir harita yayınlamıştı.

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlenmişti.

 

Yorumlar

Vay vay

Trumpa sesini çıkarmayanlar İrana saldırıyor

Ömer

Tramp katil soyguncu eşkıya tamam Körfez ülkeleri de masum değil ama İran şii tehdidi gözardı edilemez . Bu islam dünyasına ihanettir .
