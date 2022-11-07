O ülkeyi MİT korkusu sardı! Generalleri "Bu, endişe verici" deyip açıkladı

MİT'in artan operasyonel gücü ile ilgili, Pentapostagma isimli Yunan medya kuruluşunda yazı yayımlandı. Pentapostagma'da Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis’in görüşlerine yer verildi.

Kambouridis, şu açıklamalarda bulundu:

"Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta. Ayrıca, daha önce Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın üstlendiği görev olan MİT'in artık sınır dışında silahlı operasyonlar yürütmesi de soru işaretleri yaratıyor. Yunan topraklarında da üstlenebileceği olası görevler...

'Yunan topraklarında da operasyon yapabilirler'

MİT'in yeteneklerinin yeniden yapılandırılması ve yükseltilmesinden sonra, Yunan topraklarında da operasyonlar yapmalarını beklemeliyiz.

MİT'in elindeki İHA gücü

MİT yetkililerinin donanımlı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak Suriye ve Irak'ta "Yüksek Değerli Noktalı Hedeflere" taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığının işaretini veriyor."