O ülkeye üçüncü doğal gaz çevrim santrali kuruluyor!

Özbekistan'ın Taşkent ve Sirdaryo kentlerinde, her biri 240 megavatlık iki doğal gaz çevrim santrali yatırımı bulunan Cengiz Enerji, Cizzak'ta yeni bir doğal gaz çevrim santrali devreye alacak.

3 yılda tamamlanacak tesis için Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın kararı yayınlandı. 550 megavat kurulu güce sahip dev bir tesis olacak santral 7,5 hektarlık alana kurulacak.

Söz konusu santral tamamlandığında, Cengiz Enerji'nin ülkedeki toplam kurulu gücü 1030 megavat olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Özbekistan'la enerji sektöründe son 5 yıldır çok önemli ticari iş birliklerine imza attıklarını belirterek, "Kültürü ve dili birbirine çok benzeyen iki kardeş ülke olarak Özbekistan'a yatırım yapmaktan çok mutluyuz. Bir yandan Türkiye'nin enerji tecrübesini Özbekistan'a taşırken diğer yandan ülkenin enerji altyapısının yenilenmesine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cengiz, ülkedeki diğer iki doğal gaz çevrim santralinde üretime devam ettiklerini aktararak, "Bu iki santralimizin toplamından daha büyük bir kurulu güç için hazırlıklarımıza başladık. Cizzak kentinde yatırımına başladığımız 550 megavat gücündeki bu santral 1,6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelen elektriği üretecek kapasiteye sahip olacak. Yeni santralimiz tamamlandığında Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 1030 megavata ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonuyla yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de yatırımlarımızın yönünü tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdik ve bu alanda önemli başarılara imza attık. Bununla birlikte artık çok ciddi bir know-how'a da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu bilgi birikimimizi Özbekistan'a taşımak ve burada yenilenebilir kaynaklı yatırımlar yapmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz her bölgede topluma ve insana dokunmak en büyük amacımız. Bunun başında yerel istihdama katkı geliyor. Enerji sektörünün gelişimi için yapılan bu yatırımlar aynı zamanda bölge halkının istihdamı açısından da önemli bir değer yaratıyor. Cizzak'taki yeni doğal gaz çevrim santralinin kurulumunda çalışacak 1000 kişinin 850'sini Özbekistan'dan istihdam edeceğiz. Faaliyet aşamasında ise 100 çalışanımız olacak. Bunun da 75'ini yine Özbekistan'dan sağlayacağız.”