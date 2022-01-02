O ülkeye sert tehdit: Hata yaparlarsa hayatlarını karartırız

Münübe Yılmaz

Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, cuma hutbesinde İsrail’e meydan okudu. İsrail’in İran’a yönelik saldırı tehditlerine tepki gösteren Hatemi, “Siyonist rejimin en ufak bir hatası olması halinde İran silahlı güçleri onlara karşılık verecektir” uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara kuvvetleri olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’nun “17. Büyük Peygamber Tatbikatı”na dikkat çeken Hatemi, İran’ın bundan sonra da böyle caydırıcı tatbikatlar düzenleyeceğini ifade ederek, “En ufak bir hatası ve İranlılara saldırı hayali olması halinde, İsrail’in İran füzeleri ile hayatları karartılacak” diye konuştu.

“Nihai intikam, Trump'ın bizzat cezalandırılması olacaktır”

Hatemi ayrıca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Eski Komutanı Kasım Süleymani’nin ikinci ölüm yıldönümüne de vurgu yaparak, “İran, ABD’nin Ayn el-Esed Üssü’ne saldırarak Amerika’ya ağır bir darbe vurmuştur. Ancak nihai intikam, Süleymani suikastının tüm failleri ve bilhassa bu suçu açıkça üstlenen Trump'ın bizzat cezalandırılması olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yok olmaktan başka kaderleri olmayacak”

Ayetullah Hatemi, geçen hafta İsrail’in Suriye’de Lazkiye Limanı’nı vurup gıda ve ilaç depolarını hedef aldığını da hatırlatarak, “Onlar hep saldırganlık ve terör peşinde koşuyorlar, ama Allah’ın fazlı ile yok olmaktan başka kaderleri olmayacak” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla 'Büyük Peygamber-17' adıyla tatbikat düzenlemişti. Tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisi'nin temsili maketi 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulmuştu.