Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını savundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kievli yetkililerin gerçeklerin farkına vardığını vurguladı.

Kiev Güvenlik Forumu'nda konuşan Danilov, Rusya'yla yaşanan çatışmalara dikkat çekerek "Eğer birileri 3. Dünya Savaşı'nın başlamadığını düşünüyorsa, bu büyük bir hata. Zira başladı ve bir süredir hibrit olarak sürdü ve şimdi de aktif faza geçti" dedi.

Mevcut jeopolitik koşulların Ukrayna çatışmasının dünyadaki son çatışma olmadığının işareti olduğunu kaydeden Danilov, Ukrayna'nın en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.

'BATI'NIN DÜNYAYI SÖMÜRGECİ BAĞIMLILIĞA DÖNDÜRME GİRİŞİMİ'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasını 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak tanımlayan Danilov'un sözlerini değerlendirdi.

Ukraynalı yetkililerin Kiev'in Batı'nın küresel politikasındaki rolünün farkına vardığını kaydeden Zaharova, "İşte! Nihayet 'seçilenler' de anladı. Bunun Rusya-Ukrayna çatışması değil, aksine Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme, yüzyıllardır kontrolleri altında bulunan kaynakları koruma ve kendilerine ait olmayan zenginliklerle kendilerini besleme amacı taşıyan küresel girişimi olduğunu anladılar. 'Seçilenler' bir alet olduklarını anladılar mı? Sanırım, evet" ifadelerini kullandı.

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Zaharova, Kiev'in gerçeklerin farkına vardığının ve tam da bu yüzden böyle bir histeri oluştuğunun altını çizdi.