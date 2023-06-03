O ülkenin vatandaşları Türkiye'den çılgınlar gibi konut almaya başladı! 400 bin dolarlık evleri alıyorlar

Rus Kommersant'ın haberine göre, Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'de mülk satın almak için pazara geri döndü.

Habere göre, cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle belirsizliğin ortadan kalkması, Rusların ülkedeki emlak talebinin son bir haftada yüzde 20-50 oranında arttırdı.

Yüksek bütçeli alıcılar, 400 bin dolarlık emlak yatırımı karşılığında pasaport programına ilgi gösteriyor.

Türkiye, Ruslar için gayrimenkul satın alımında en popüler yabancı destinasyonlardan biriyken, bu baharda, seçim arifesinde talep azaldı.

Yerel makamlara göre, Nisan ayında Ruslar Türkiye'de Mart ayına göre yüzde 30 ve Nisan 2022'ye göre göre 29 daha az, toplamda 817 konut satın aldı.

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