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Dünya O ülkenin istihbaratı açıkladı: ABD ülkemize 2 bin 500 asker gönderecek!
Dünya

O ülkenin istihbaratı açıkladı: ABD ülkemize 2 bin 500 asker gönderecek!

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Washington'ın Polonya'ya 2 binin üzerinde asker göndermeyi planladığını belirtti. Polonya’da şu anda yaklaşık 5 bin 500 ABD askeri yerleştirilmiş bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 17:27:00 - 2022-02-02 17:30:14
O ülkenin istihbaratı açıkladı: ABD ülkemize 2 bin 500 asker gönderecek!

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Polonya Radyosu'na demecinde Washington'ın ülkeye yaklaşık 2 bin 500 asker göndermeyi planladığını söyledi.

Soloch, “Amerikan askerlerine güveniyoruz ve bu tür müzakereler yapıldı. Amerikalılar geçenleri Doğu Avrupa'nın tamamı için 8-8 bin 500’den fazla asker aktarılacağını beyan etti. Bize yaklaşık 2 bin 500 ek asker düşecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Polonya’da şu anda yaklaşık 5 bin 500 ABD askeri yerleştirilmiş bulunuyor.

Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu açıklamıştı.

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