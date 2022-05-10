O ülkenin istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındı!
İspanya hükümeti, siyasetçilerin cep telefonlarının dinlenmesiyle ilgili iki ayrı vakanın ortaya çıkmasının ardından istihbarat teşkilatı başkanını görevden aldı.
İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının İsrail menşeili 'Pegasus' casus yazılım programıyla dinlendiği ortaya çıkmıştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından hükümet, bugün alınan kararla İspanya Ulusal Haber Alma Merkezi (CNI) Başkanı Paz Esteban'ı görevden aldı.
Karar, Esteban'ın geçen hafta İspanya parlamentosunun kapalı bir komitesinde birkaç Katalan ayrılıkçının telefonlarını hacklediğini itiraf etmesinin ardından geldi.
Kabinenin bugün geç saatlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
64 yaşındaki Esteban, Temmuz 2019'da CNI'a başkan olarak atanan ilk kadın oldu.