O ülkenin genç Genelkurmay Başkanı görevden alındı!
Somali'de Eş-Şebab'a karşı planlanan ikinci geniş çaplı operasyon öncesi Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage görevden alındı.
Somali’de Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage görevden alınarak, yerine Tuğgeneral İbrahim Şeyh Muhyiddin getirildi.
Somali hükümetince yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Rage'nin görevden alındığı belirtildi.
Açıklamada, göreve daha önce Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Komutanlığı yapan Tuğgeneral İbrahim Şeyh Muhyiddin'in getirildiği kaydedildi.
Rage'in görevden alınması, Eş-Şebab'a karşı planlanan ikinci geniş çaplı operasyon öncesinde gerçekleşti.
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