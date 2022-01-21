O ülkenin eski Cumhurbaşkanı toprağa verildi
Mali'de geçen hafta hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita defnedildi.
Mali'de geçen hafta hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita toprağa verildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Bamako'daki askeri kampta düzenlenen resmi törene cunta yönetiminin Başbakanı Choguel Maiga, yabancı diplomatlar, siyasetçiler ve Keita'nın yakınları katıldı.
Törende, Keita'yı 18 Ağustos 2020'deki darbeyle deviren ve sonrasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan cuntacı Assimi Goita'nın yer almaması ise dikkati çekti.
Törenin ardından Keita'nın naaşı, Bamako'daki konutunun bahçesine defnedildi.
Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta tarafından 18 Ağustos 2020'de devrilmişti.
Keita, 16 Ocak'ta Bamako'da 76 yaşında yaşamını yitirmişti. Goita, Keita'nın ölümünün ardından ülkede 21 Ocak'tan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.