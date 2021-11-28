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Dünya O ülkenin eski başbakanı öldü
Dünya

O ülkenin eski başbakanı öldü

Kamboçyalı Prens ve eski Başbakan Norodom Ranariddh’in 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:54:00 -
O ülkenin eski başbakanı öldü

Kamboçyalı Prens ve eski Başbakan Norodom Ranariddh’in 77 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith, yaptığı açıklamada, eski Başbakan ve merhum Kral Norodom Sihanouk’un oğlu Prens Norodom Ranariddh’in Fransa’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kanharith, ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Ranariddh, 2018'de geçirdiği trafik kazasından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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