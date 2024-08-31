O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim... Trump'tan Harris'e cevap: Sözleri gündemi salladı

Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu. Cumhuriyetçi ABD Başkan adayı, seçimi kazanması halinde Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.

2019'daki görüşmeyi hatırlattı

2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile görüşmesini hatırlatan Trump, “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştım. O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişi olduğumu hatırlayın" dedi. Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.

Trump’tan Kuzey Kore açıklaması: “O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim"

Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD başkanı olmuştu.

Trump, başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018’de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019’da ise Vietnam’da bir araya gelmişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019’da Koreler arasındaki "silahsızlandırılmış bölgede yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump Kuzey Kore’ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamazken, Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.